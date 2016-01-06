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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 11:03 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下挫，受一系列负面消息影响

而一项调查显示中国服务业放缓 ，更加剧澳新货币受到的伤害。

朝鲜(北韩)发生地震可能是核试验造成的消息 ，进一步打击风险胃纳。

铁矿石价格涨势戛然而止，也抑制了市场人气。

所有这些因素均提振了避险的日圆，日圆兑澳新货币涨逾1%。澳元兑日圆 跌至三个月低点84.25日圆，新西兰元兑日圆 跌至78.64日圆。

新西兰元兑美元 也跌逾1%至0.6639美元，一周内跌逾0.02美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)

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