澳新汇市：澳元和新西兰元下挫，受一系列负面消息影响

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
而一项调查显示中国服务业放缓 ，更加剧澳新货币受到的伤害。
朝鲜(北韩)发生地震可能是核试验造成的消息 ，进一步打击风险胃纳。
铁矿石价格涨势戛然而止，也抑制了市场人气。
所有这些因素均提振了避险的日圆，日圆兑澳新货币涨逾1%。澳元兑日圆 跌至三个月低点84.25日圆，新西兰元兑日圆 跌至78.64日圆。
新西兰元兑美元 也跌逾1%至0.6639美元，一周内跌逾0.02美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。