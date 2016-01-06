《全球汇市》日圆跳涨，中国消息和朝鲜疑似核试验提振避险情绪

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
这强化了有关欧洲央行为避免通缩而不得不进一步实行货币刺激政策的预期。
部分交易商认为，美国司法部起诉德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 并要求罚款高达480亿美元的消息也令欧元承压。司法部指控该汽车公司违反环保法。
英镑延续跌势，英国退欧公投带来震荡风险，从而给英镑带来压力。公投料将在今年稍晚进行。
英镑兑美元 隔夜触及九个月低点1.4638美元，亚洲早盘报1.4659美元。
英国首相卡梅伦周二迫于压力，允许内阁大臣为脱离欧盟展开游说活动，避免了其核心团队发生多起辞职事件。
加元兑美元 触及12年低点1.4039加元；布兰特原油期货 朝着11年低点回落。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0753 1.0746 +0.07 -0.99 1.0860
美元/日圆 118.42 119.05 -0.53 -1.56 120.30
欧元/日圆 127.34 127.93 -0.46 -2.53 130.65
美元/瑞郎 1.0079 1.0081 -0.02 +0.61 1.0018
英镑/美元 1.4666 1.4671 -0.03 -0.49 1.4738
美元/加元 1.4033 1.3995 +0.27 +1.40 1.3839
美元/离岸人民币 6.6772 6.6425 +0.52 +1.66 6.5680
澳元/美元 0.7116 0.7157 -0.57 -2.19 0.7275
新西兰元/美元 0.6648 0.6700 -0.78 -2.59 0.6825
澳元/日圆 84.270 85.200 -1.09 -3.71 87.520
新西兰元/日圆 78.730 79.760 -1.29 -4.10 82.100
英镑/日圆 173.67 174.65 -0.56 -2.05 177.30
澳元/新西兰元 1.0698 1.0665 +0.31 +0.50 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/汪红英/李春喜/刘秀红/孙国玉；审校 王颖/白云/刘秀红/张涛/李爽)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。