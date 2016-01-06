《全球汇市》日圆跳涨，中国消息和朝鲜疑似核试验提振避险情绪

这强化了有关欧洲央行为避免通缩而不得不进一步实行货币刺激政策的预期。

部分交易商认为，美国司法部起诉德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 并要求罚款高达480亿美元的消息也令欧元承压。司法部指控该汽车公司违反环保法。

英镑延续跌势，英国退欧公投带来震荡风险，从而给英镑带来压力。公投料将在今年稍晚进行。

英镑兑美元 隔夜触及九个月低点1.4638美元，亚洲早盘报1.4659美元。

英国首相卡梅伦周二迫于压力，允许内阁大臣为脱离欧盟展开游说活动，避免了其核心团队发生多起辞职事件。

加元兑美元 触及12年低点1.4039加元；布兰特原油期货 朝着11年低点回落。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0753 1.0746 +0.07 -0.99 1.0860

美元/日圆 118.42 119.05 -0.53 -1.56 120.30

欧元/日圆 127.34 127.93 -0.46 -2.53 130.65

美元/瑞郎 1.0079 1.0081 -0.02 +0.61 1.0018

英镑/美元 1.4666 1.4671 -0.03 -0.49 1.4738

美元/加元 1.4033 1.3995 +0.27 +1.40 1.3839

美元/离岸人民币 6.6772 6.6425 +0.52 +1.66 6.5680

澳元/美元 0.7116 0.7157 -0.57 -2.19 0.7275

新西兰元/美元 0.6648 0.6700 -0.78 -2.59 0.6825

澳元/日圆 84.270 85.200 -1.09 -3.71 87.520

新西兰元/日圆 78.730 79.760 -1.29 -4.10 82.100

英镑/日圆 173.67 174.65 -0.56 -2.05 177.30

澳元/新西兰元 1.0698 1.0665 +0.31 +0.50 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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