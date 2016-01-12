背景资料：2016年台湾总统选举候选人财经政策一览

路透台北1月12日 - 台湾将于2016年1月16日(六)举办总统及立法委员合并选举。备受各界看好的民进党候选人蔡英文在本次选举中，主张两岸应维持现状，并维护台海和平，会尽最大努力寻求台湾和中国大陆之间，有一个彼此都能接受的互动之道，不会挑衅，不会有意外。

至于国民党的朱立伦则是坚持“九二共识”、迈向合作双赢。至于双方阵营对于国际经贸则是有志一同，寻求加入国际的自由贸易组织，不管是以美国为主导的TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)；或是中国主导的RCEP(东南亚区域全面经济伙伴协定)，都是两位候选人积极加入的经贸组织。

以下为国民党和民进党两阵营主要财经政策一览：

民进党-蔡英文 国民党-朱立伦

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竞选主轴 点亮台湾 ONE Taiwan 台湾就是力量

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两岸 维持两岸现状、维护台海和平 坚持“九二共识”、迈向合作双赢

尽最大努力寻求台湾和中国大陆之间

有一个彼此都能接受的互动之道，不

会挑衅，不会有意外

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国际经贸 加入TPP及RCEP 与各国签署FTA，加入TPP和RCEP

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财政/税改 遗赠税提高至20%、个人综所税最高 推动税制改革，坚持富人加税、中产阶级减税

税率45%调低、目前不宜大规模税改 投资要轻税简政、公平的租税环境

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产业政策 五大创新研发计画：亚洲矽谷、绿能科 壮大科技实力、加强产业4.0技术研发整合

技、生技医药研发、国防产业、智慧机 建立台湾自由经济岛，发展台湾供应链

器创新产业 找回优良台商返台投资、走向智慧化生产

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教育 提升高等教育品质，推动大专院校教学 托老托幼“幸福家庭计划“、找回技职教育

与研究转型；过剩大专院校退场；调整 高等教育质的提升、量的减少、全龄教育政策

技职教育分层、分阶教育 全台普遍设置产学接轨服务中心

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劳动政策 缩短劳工的年总工时、扭转低薪、支持 四年任内将基本工资调高到三万台币、

青年与中高龄就业、立法保护非典型劳 在地产业全球化及员工加薪、企业抵税

动、保障过劳与职灾劳工、公平集体劳

资关系

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内政 五大社会安定计画： 推动公共托育中心，老人照顾的日间照护中心、老

安心住宅、食品安全、社区照顾、 人共餐、银发俱乐部、幸福保卫站等

年金永续和治安维护

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