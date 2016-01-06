中国企业：万达集团将投资150亿元建三所国际医院，由IHG运营管理

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海1月6日 - 中国大型地产发展商--万达集团周三宣布，万达将在上海、成都和青岛三地共投资150亿元人民币建设三所综合性国际医院，这三所医院将由英国国际医院集团（IHG）运营管理并使用IHG品牌。
万达集团新闻稿称，这是中国企业在医疗行业的最大一笔投资，也是IHG首次在中国运营管理医院项目。上述三所医院均冠名英慈万达国际医院，IHG将确保三座医院的运营通过JCI（国际医疗卫生机构认证联合委员会）等国际医疗机构认证。
其中，投资额达20亿元的青岛英慈万达国际医院目前已开工建设，拥有床位200张，计划2018年7月开业；上海英慈万达和成都英慈万达今年将开工建设，投资分别达80亿元和50亿元，拥有床位数分别为1,000张和500张。
IHG将委派世界一流外籍专家担任每一家医院的院长，为医院配备一定比例的高水平外籍医生和专业医疗团队，使之达到国际高端医院的医疗水平和运营水准。
万达集团董事长王健林表示，引进顶级综合性国际医院是万达在中国的创新，不仅满足高端人群对健康医疗的需求，也使所在城市医疗水平达到国际一流，带动中国高端医疗水平提升。
IHG是全球顶尖国际医疗集团，成立于1978年，总部设在英国，已在全球超过50个国家管理450多个医疗项目，客户包括22个国家政府、联合国、世界银行以及全球的高端客户群。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。