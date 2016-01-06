韩国金融市场：韩元和韩股早盘下跌，受中国市场震荡及朝鲜消息拖累

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
一份民间调查显示中国服务业活动扩张降至17个月低点，也使市场人气受到的打压。财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业采购经理人指数(PMI)降到至50.2，2015年11月为51.2。
尽管韩股下跌和上涨家数比为2:1，但制药类股 最多上涨4.7%，因市场预期该类股今年将从新药发展和合约中受益。
外资预计将连续23个交易日卖超，接近中午时分，外资卖超韩股1,025亿韩元。
三年期公债3月期货 跌0.02点至109.67。
0305GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,195.8 1,188.0
日圆/韩元 10.0886/954 9.9925
韩国公债期货 * 109.67 109.69
韩国综合股价指数 1,916.77 1,930.53
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 汪红英/许娜/张若琪 审校 戴素萍/白云)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。