韩国金融市场：韩元和韩股早盘下跌，受中国市场震荡及朝鲜消息拖累

一份民间调查显示中国服务业活动扩张降至17个月低点，也使市场人气受到的打压。财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业采购经理人指数(PMI)降到至50.2，2015年11月为51.2。

尽管韩股下跌和上涨家数比为2:1，但制药类股 最多上涨4.7%，因市场预期该类股今年将从新药发展和合约中受益。

外资预计将连续23个交易日卖超，接近中午时分，外资卖超韩股1,025亿韩元。

三年期公债3月期货 跌0.02点至109.67。

0305GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,195.8 1,188.0

日圆/韩元 10.0886/954 9.9925

韩国公债期货 * 109.67 109.69

韩国综合股价指数 1,916.77 1,930.53

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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