韩国数据：2015年外商直接投资计划规模再创纪录新高

路透首尔1月6日 - 韩国政府周三公布的数据显示，2015年接获外商直接投资(FDI)计划规模为209亿美元，创纪录新高，因美国、中国和中东投资兴致升温。

根据韩国产业通商资源部的数据，2015年FDI计划规模较2014年创下的纪录水平190亿美元高出10%。

数据显示，2015年服务领域业务最具吸引力，外商承诺投资额147亿美元，较上年同期增长31.7%。

建筑业外商承诺投资额大幅增长，共计16亿美元，其中主要归功于中东投资。

数据还显示，2015年制造业投资计划规模骤降40.3%至46亿美元，受全球油价下跌及日圆疲软影响。

季度表现方面，韩国第四季外商承诺投资额达76亿美元，也创下季度最高纪录。

数据显示，2015年来自美国的承诺投资额较上年增长51.8%至55亿美元，来自中国的规模更是同比跳升66.3%至20亿美元。

数据还显示，来自中东的承诺投资额飙升514.1%至138亿美元，受到韩国总统朴槿惠当年3月对中东地区的访问带动。

来自中国承诺投资额的增长归功于两国去年批准的双边自由贸易协定。