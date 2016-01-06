《中国2016年已发行公司债一览表》--1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月6日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *邢台钢铁 3 5 2015/12/31-1/5 7.20% AA 附第2年末调整票面利率选择权
及投资者回售选择权 *陕西产业投资 5 5 2015/12/30-1/5 4.00% AA 附第3年末上调票面利率选择权
及投资者回售选择权 深圳茂业商厦 11 3 1/4 4.00% AA 附第2年末调整票面利率选择权 (第一期) 及投资者回售选择权
17 5 1/4 4.50% 附第3年末调整票面利率选择权
及投资者回售选择权 北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) --------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------
二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 暂无 ------------------------------------------------------------------------------
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) 广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA ------------------------------------------------------------------------------
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------(完)
注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 侯向明；审校 边竞)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。