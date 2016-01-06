中国债市动态：经济仍无起色现券收益率稳中微跌，新债结果优于预期

路透上海1月6日 - 最新公布的财新PMI数据显示，中国经济仍无明显起色，加之流动性改善，银行间债市周三早盘现券收益率稳中微跌，一级市场两期国债招标结果也优于预期。

交易员称，短期来看，人民币汇率走势依旧是影响现券表现的重要因素，值得继续关注；不过在经济未能回暖的大背景下，收益率出现大幅反弹预计也不现实。

上海一银行交易员表示，早盘现券稳中向好，主要是“资金面好一些了，PMI也不好，收益率就稍微降了一点。”

财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月综合采购经理人指数(PMI)环比下降1.1个百分点至49.4；当月服务业PMI则降至50.2，创2014年7月以来最低水准(当时为50.0)，同时也是2005年11月开始该项调查以来的次低水平。

剩余期限约10年的国开债150218券最新报价 3.2000%/3.1825%，上日尾盘为3.2350%/3.2050%。

财政部上午招标的一年和10年两期国债，中标利率(收益率)分别为2.32%和2.8607%，均低于此前2.35%和2.89%的预测均值。

大型投行--中金公司最新报告称，中国汇率贬值与很多新兴市场国家不同，不会引发普遍的资产价格下跌，更不会因此推动利率上升。报告预计2016年利率会降，汇率会贬，债券牛市仍未结束，投资者宜坚定持有，新增资金可以继续进行配置。

人民币兑美元即期 周三早盘大跌逾250点子，与中间价双双刷新逾四年半新低；交易员称，虽然隔夜国际美元大幅上涨，但今日中间价跌幅超预期，较昨日收盘价偏离较大，令市场做空人民币情绪进一步升温。短期汇价跌势料延续，同时人民币进入较高波动率已是新常态。