中国债市动态：经济仍无起色现券收益率稳中微跌，新债结果优于预期

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海1月6日 - 最新公布的财新PMI数据显示，中国经济仍无明显起色，加之流动性改善，银行间债市周三早盘现券收益率稳中微跌，一级市场两期国债招标结果也优于预期。
交易员称，短期来看，人民币汇率走势依旧是影响现券表现的重要因素，值得继续关注；不过在经济未能回暖的大背景下，收益率出现大幅反弹预计也不现实。
上海一银行交易员表示，早盘现券稳中向好，主要是“资金面好一些了，PMI也不好，收益率就稍微降了一点。”
财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月综合采购经理人指数(PMI)环比下降1.1个百分点至49.4；当月服务业PMI则降至50.2，创2014年7月以来最低水准(当时为50.0)，同时也是2005年11月开始该项调查以来的次低水平。
剩余期限约10年的国开债150218券最新报价 3.2000%/3.1825%，上日尾盘为3.2350%/3.2050%。
财政部上午招标的一年和10年两期国债，中标利率(收益率)分别为2.32%和2.8607%，均低于此前2.35%和2.89%的预测均值。
大型投行--中金公司最新报告称，中国汇率贬值与很多新兴市场国家不同，不会引发普遍的资产价格下跌，更不会因此推动利率上升。报告预计2016年利率会降，汇率会贬，债券牛市仍未结束，投资者宜坚定持有，新增资金可以继续进行配置。
人民币兑美元即期 周三早盘大跌逾250点子，与中间价双双刷新逾四年半新低；交易员称，虽然隔夜国际美元大幅上涨，但今日中间价跌幅超预期，较昨日收盘价偏离较大，令市场做空人民币情绪进一步升温。短期汇价跌势料延续，同时人民币进入较高波动率已是新常态。
中国金融期货交易所两个期限主力合约均结束连跌转为上涨。其中五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.500元，较上日结算价上涨0.12%；10年期国债主力合约T1603 收报99.80元，较上日结算价升0.14%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。