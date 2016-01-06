中国货币市场：供给改善压力趋缓，人民币大贬无碍于资金面平稳预期

路透上海1月6日 - 中国银行间市场周三回购利率涨跌互现，供需情况较周初明显好转。交易员称，逆回购加量使市场信心恢复，融出机构明显增加；人民币汇率大幅走贬虽为隐忧但暂时不足为虑，市场流动性如有波动，央行预计还将主动维稳。

上海一券商交易员表示，今日部分大行已从周初的融入转向融出，只是规模相对有限，而城商行资金融出量已基本恢复正常水平；总体来说市场供需较为平衡，平头寸难度不大。

中国央行公开市场周二的2016年首次操作重启逆回购，规模并剧增至1,300亿元人民币，创四个月来单日新高。业内人士称，新年伊始银行间流动性持续偏紧，逆回购放量可有效平抑资金波动，显示央行维护短期资金面平稳的决心依旧。

上海另一券商交易员称，周初跨年回购集中到期，续借需求过于集中，央行逆回购后压力已经明显缓解。此外，转债申购高峰已过，预计明起几天内还有未成功申购的资金回流，届时市场流动性将进一步得到补充，“钱解冻出来，肯定又是一大波”。

三一重工 、厦门国贸 年初发行的两只可转债，计划发行规模为45亿元人民币、28亿元，分别于周一(4日)、周二(5日)进行网上网下申购。根据发行安排，未获配售的网下申购保证金及未中签的网上申购资金将于1月7日至11日退还和解冻。

华南一银行交易员认为，未来资金面将维持平衡偏松局面，明日公开市场操作，央行料亦将进行小幅逆回购。尽管境内流动性继续面临人民币汇率方面的风险，市场对央行对冲性的宽松操作亦抱有期待，资金价格出现大幅上行的风险有限。

人民币兑美元即期 周三中间价定在6.5314续创逾四年半新低，较昨日收盘价6.5199低115个点子超市场预期，带动早盘离岸CNH 自高点回调逾200点子。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9627 2.0142 -5.15

七天 2.3599 2.3079 +5.20

14天 2.8161 2.9070 -9.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9000 1.9700 +93.00

七天 2.5900 2.6000 -1.00

14天 2.6600 2.5900 +7.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 2.0300 -5.00

七天 2.5000 2.4500 +5.00

14天 2.8500 3.0700 -22.00

Shibor

其中:隔夜 1.9800 1.9980 -1.80

七天 2.3220 2.3300 -0.80

三个月 3.0820 3.0860 -0.40