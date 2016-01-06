中国金属：安泰科发布ATK铝锭现货价格，今后还将推其他有色品种现货价格

路透北京1月6日 - 中国知名有色行业资讯企业--北京安泰科信息开发有限公司周三正式发布ATK铝锭现货价格，今后还将推出有色金属其他品种比如铜、铅、锌、锡、镍等的现货价格，为有色价格指数和衍生品开发奠定基础。

安泰科总经理郑家驹在周三举行的ATK铝锭现货价格新闻发布会上指出，ATK铝锭现货价格采集样本包括了占全国八成产能的规模以上核心生产厂商，还包括十多家加工企业等，报价模型包括基础模型、信誉模型和预测模型组成，交易量越大，权重越大。

安泰科提供的铝锭现货报价说明书也指出，安泰科铝锭现货报价通过采集中国铝行业代表性价格样本（规模以上核心生产商、贸易商、采购商当期预测价），以形成客观、及时反映中国有色金属铝锭价格的总体发展趋势、变化方向和幅度的交易参考价格。

“当前铝价处于超跌水平，远远偏离了合理区间，从成本看也没有低到那个程度。”中国有色金属工业协会副会长文献军在发布会上指出。

他并强调，价格暴涨暴跌会加大企业经营风险，不利于行业持续发展，安泰科作为第三方中立机构推出铝锭现货价格，以期在铝行业重点企业的带动协作与影响下，形成公平、合理的市场价格机制，最终达到80%以上的现货交易采用ATK铝锭现货价格为基准。

有色金属技术经济研究院院长范顺科亦在新闻稿中指出，国内外宏观经济整体不景气，有色金属行业产能普遍过剩，铝行业在电解铝供应压力不减，且消费增速又逐年放缓的压力下深陷全行业亏损困局。而当前铝价不能真实客观反应市场状况，行业呼吁推出新的报价系统。

新闻稿并指出，ATK现货铝锭价格将通过安泰科金属报价网、中国金属网、ATK现货报价微信公众号、短信、微信等多种形式的平台对外发送。（完）