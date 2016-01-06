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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 12:47 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元去年底的升幅持续回吐

0428GMT

* 在全球乳品交易(GDT)拍卖欠佳后，新西兰元兑美元开盘报0.6707，交投于0.6633/0.6709，最新报0.6650/55

* 在人民币中间价出炉前，游走在0.6700附近

* 美元兑人民币中间价高于预期后，新西兰元跳空下跌至费波纳奇系数支撑位0.6650/55

* 财新/Markit数据疲弱，使得新西兰元走跌，低见0.6633，此为12月9日以来的低位

* 跌破11月/12月升势的50%回档位0.6656，将下看61.8%回档位0.6602

* 图表：reut.rs/1Rqt8va (完)

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