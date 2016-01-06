英国称朝鲜氢弹试验“严重违反”联合国决议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月6日 - 英国外交大臣哈蒙德周三称朝鲜进行氢弹试验是“挑衅”，表示“毫无保留地予以谴责”，并批评朝鲜此举“严重违反”联合国安理会决议。

正在访华的哈蒙德在Twitter上发布声明称：“如果朝鲜氢弹试验的报导属实，这严重违反联合国安理会决议，我对这样的挑衅行为毫无保留地予以谴责。”(完)