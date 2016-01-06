新兴汇市：韩元因朝核试验走软，人民币贬值及疲弱中国数据打压亚币

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王洋/李婷仪 审校 白云/蔡美珍/王兴亚)
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