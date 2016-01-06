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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 14:19 BJT

新兴汇市：韩元因朝核试验走软，人民币贬值及疲弱中国数据打压亚币

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日圆 118.66 119.05 +0.33 +1.38 120.30

坡元 1.4336 1.4257 -0.55 -1.12 1.4175

台币 33.236 33.270 +0.10 -0.51 33.066

韩元 1197.14 1188.00 -0.76 -1.85 1174.95

泰铢 36.24 36.14 -0.28 -0.61 36.02

菲律宾披索 47.02 46.89 -0.28 -0.26 46.90

印尼卢比 13880.00 13855.00 -0.18 -0.68 13785.00

印度卢比 66.74 66.59 -0.22 -0.88 66.15

马币 4.3800 4.3425 -0.86 -2.05 4.2900

人民币 6.5516 6.5157 -0.55 -0.91 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王洋/李婷仪 审校 白云/蔡美珍/王兴亚)

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