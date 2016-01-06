中国能源：中石化在北部湾海域试获油井，日产油气超千吨

路透北京1月6日 - 中国石化 周三称，其部署在北部湾海域的“涠四井”1月5日完成两层含油层测试，并试获高产油气流，日产油气超过千吨。

中石化周三发布的新闻稿称，该油井对目的层段第一层测试获得日产自喷高品质原油1,458立方米（约等于1,264吨）、天然气7.18万立方米。第二层试获日产自喷高品质原油1,349立方米（约等于1,184吨）、天然气7.6万立方米。创中国石化海域油气勘探单井最高纪录，也是近十年来国内罕见的高产测试探井。

“部署在北部湾的“涠四井”测试获得高产油气流，这个好消息令人非常振奋。下一步，将加快在北部湾海域的油气评价节奏，力争早日实现更大突破。”中国石化上海海洋油气分公司总经理邢景宝表示。

据悉，“涠四井”位于北部湾盆地涠西南凹陷西部，距广西北海市西南约110公里，处于盆地西部边缘，勘探难度极大，由中国石化所属勘探二号负责施工。该井设计井深3783米，于2015年11月14日开钻，12月12日完钻，历时29天，比原设计时间提前13天，期间钻遇含油层近百米。