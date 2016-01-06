中国能源：中石化在北部湾海域试获油井，日产油气超千吨

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月6日 - 中国石化 周三称，其部署在北部湾海域的“涠四井”1月5日完成两层含油层测试，并试获高产油气流，日产油气超过千吨。
中石化周三发布的新闻稿称，该油井对目的层段第一层测试获得日产自喷高品质原油1,458立方米（约等于1,264吨）、天然气7.18万立方米。第二层试获日产自喷高品质原油1,349立方米（约等于1,184吨）、天然气7.6万立方米。创中国石化海域油气勘探单井最高纪录，也是近十年来国内罕见的高产测试探井。
“部署在北部湾的“涠四井”测试获得高产油气流，这个好消息令人非常振奋。下一步，将加快在北部湾海域的油气评价节奏，力争早日实现更大突破。”中国石化上海海洋油气分公司总经理邢景宝表示。
据悉，“涠四井”位于北部湾盆地涠西南凹陷西部，距广西北海市西南约110公里，处于盆地西部边缘，勘探难度极大，由中国石化所属勘探二号负责施工。该井设计井深3783米，于2015年11月14日开钻，12月12日完钻，历时29天，比原设计时间提前13天，期间钻遇含油层近百米。
本地时间14:10，中石化A股 股价为4.880元，上涨2.95%。其H股 股价为4.480港元，较上日收盘下跌1.10%。 (发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。