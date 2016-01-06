欧洲个股：大众品牌主管称，对找到美国柴油车问题解决方案“有信心”

路透1月5日 - 大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 最畅销“大众”品牌的主管Herbert Diess周二称，他对公司与美国监管部门达成协议，令近50万辆柴油车符合美国排放法规“有信心”。

“我们相信，我们能找到一个可接受的解决方案，”Diess在内华达州拉斯维加斯消费电子展(Consumer Electronics Show)的新闻发布会上表示。

大众汽车已承认，在美国所售的部分柴油车型中安装有特定软件，借以通过美国政府的排放测试，但上路时的排放量是所允许标准的近40倍。

美国司法部周一对大众汽车提起民事诉讼，指控其违反了美国环保法，要求对之处以480亿美元罚款。

Diess称，大众汽车预期，公司将能够在2016年底之前修复大约850万辆在欧洲出售、不符合排放标准的柴油汽车。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)