国际油市：布兰特原油回吐稍早涨幅，距离11年低点不远

原油期货支撑力道来自实货市场，沙特阿美周二表示，其将售予亚洲客户的2月阿拉伯轻质原油的价格较1月每桶上调0.60美元，至较阿曼/迪拜均价每桶贴水0.80美元。

美国原油期货 略上涨，报在每桶36.08美元。

油价接近多年低点，分析师称供应过剩仍是市场主要疑虑。

“供应过剩的疑虑挥之不去，且盖过了中东紧张局势升级给油价带来的提振影响，”澳新银行称，并指出全球产量超出需求的数量达到每日数十万桶。

外界普遍预期伊朗石油出口将在2016年因西方解除制裁解禁而增加，这更增添供应过度的担忧。

但伊朗高级石油官员周二表示，一旦西方取消制裁，伊朗可能会温和调整产量和石油出口，以避免油价承受进一步压力。

油市另外一个压力来源是美元走强，美元指数盘旋在周二所及的一个月高点附近，因交易员寻求避险。(完)

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