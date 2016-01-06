国际油市：布兰特原油回吐稍早涨幅，距离11年低点不远

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
原油期货支撑力道来自实货市场，沙特阿美周二表示，其将售予亚洲客户的2月阿拉伯轻质原油的价格较1月每桶上调0.60美元，至较阿曼/迪拜均价每桶贴水0.80美元。
美国原油期货 略上涨，报在每桶36.08美元。
油价接近多年低点，分析师称供应过剩仍是市场主要疑虑。
“供应过剩的疑虑挥之不去，且盖过了中东紧张局势升级给油价带来的提振影响，”澳新银行称，并指出全球产量超出需求的数量达到每日数十万桶。
外界普遍预期伊朗石油出口将在2016年因西方解除制裁解禁而增加，这更增添供应过度的担忧。
但伊朗高级石油官员周二表示，一旦西方取消制裁，伊朗可能会温和调整产量和石油出口，以避免油价承受进一步压力。
油市另外一个压力来源是美元走强，美元指数盘旋在周二所及的一个月高点附近，因交易员寻求避险。(完)
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(编译 王洋/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。