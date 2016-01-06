《汇市简讯》欧洲盘初：朝鲜核试验及中国数据扰动风险意愿

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
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* 美元/日圆跌0.31%，澳元/美元跌0.88%，新西兰元/美元跌0.94%，美元/在岸人民币升0.56%
* 美元/离岸人民币升0.71%，美元/坡元升0.55%，美元/韩元升0.8%，美国10年期公债收益率2.2215%
* E-迷你标普500指数期货下跌0.83%，日股日经指数跌0.99%，中国沪综指升2.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.97%，美国原油期货升0.19%
* 朝鲜宣布成功进行第四次核试验，引发邻国不安
* 中国数据：12月服务业PMI降至17个月低点，应逐渐放宽管制--财新
(完)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。