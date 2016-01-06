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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 14:48 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：朝鲜核试验及中国数据扰动风险意愿

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* 美元/日圆跌0.31%，澳元/美元跌0.88%，新西兰元/美元跌0.94%，美元/在岸人民币升0.56%

* 美元/离岸人民币升0.71%，美元/坡元升0.55%，美元/韩元升0.8%，美国10年期公债收益率2.2215%

* E-迷你标普500指数期货下跌0.83%，日股日经指数跌0.99%，中国沪综指升2.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.97%，美国原油期货升0.19%

* 朝鲜宣布成功进行第四次核试验，引发邻国不安

* 中国数据：12月服务业PMI降至17个月低点，应逐渐放宽管制--财新

(完)

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