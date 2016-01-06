《路透晚报》--1月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》朝鲜宣布成功进行第四次核试验，引发邻国不安

朝鲜(北韩)宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，该国的攻击能力得到了明显提升，日本和韩国随之提高警戒。中国外交部周三表示，坚决反对当日朝鲜所进行的核试验，将向朝鲜提出严正交涉。

--中国数据：12月服务业PMI降至17个月低点，应逐渐放宽管制--财新

需求减少带来的竞争加剧，导致服务业收费价格进一步回落，财新中国12月服务业PMI亦降至17个月低点至50.2点。这要求政府逐步放松服务业管制，释放供给侧改革的潜力。

--中国经济：去年预计吸收外资1,260亿美元，再创历史新高--商务部

中国商务部表示，预计2015年中国吸收外资1,260亿美元，再创历史新高；将进一步扩大各领域对外开放，不断优化外商投资环境，提振投资者信心，进一步提高利用外资质量。

--中国经济：今年GDP增速料降至6.7%左右，商品房价格增长3.9%--中科院

中国科学院预测科学研究中心发布2016年中国经济预测称，今年中国经济将保持稳定增长，国内生产总值(GDP)增速在6.7%左右，较2015年下降约0.2个百分点。

--《猴年展望》台美货币政策罕见脱钩，寿险循序渐进增持美元债券不猴急

台湾货币政策向来与美国亦步亦趋，去年底罕见出现美国升息但台湾降息的脱钩情况，寿险业猴年布局端视美国升息步调，将采取循序渐进分批增持美元资产不急于躁进。

--台湾数据：12月CPI年增0.14%连四个月上涨，全年下跌0.31%创八年新低

台湾主计总处周三公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；路透调查预期为年增0.49%。2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。

【固定收益】

--中国债市：财政部改革记账式国债招标规则，包括招标时间及发行方式等

中国财政部于今年增加国债发行期次的同时，亦改革多项招标规则，包括统一记账式招标时间为10:35至11:35，以及将记账式贴现国债招标方式从多重价格招标改为混合式招标等。

--中国债市动态：经济仍无起色现券收益率稳中微跌，新债结果优于预期

最新公布的财新PMI数据显示，中国经济仍无明显起色，加之流动性改善，银行间债市周三早盘现券收益率稳中微跌，一级市场两期国债招标结果也优于预期。

--中国货币市场：供给改善压力趋缓，人民币大贬无碍于资金面平稳预期

中国银行间市场周三回购利率涨跌互现，供需情况较周初明显好转。交易员称，逆回购加量使市场信心恢复，融出机构明显增加；人民币汇率大幅走贬虽为隐忧但暂时不足为虑，市场流动性如有波动，央行预计还将主动维稳。

--新债招标：中国一年和10年国债定位均稍低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的200亿元人民币10年期固息国债，中标收益率2.8607%，稍低于此前2.89%的市场预测均值；该期债的边际中标收益率为2.8888%，投标倍数3.68倍。

【外汇】

--《综述》人民币中间价“主动”偏离收盘价引热议，汇率弹性上升已成新常态

人民币对美元中间价周三持续下探并“主动”偏离昨日收盘价引各方热议。分析人士指出，在年初市场购汇需求较旺时，央行此举料加剧短期人民币兑美元下行压力，同时也反应出央行对人民币贬值更大的容忍度，但年度贬值目标仍可控。

--中国汇市：人民币兑美元大贬，中间价跌幅超预期加剧做空情绪

人民币兑美元即期周三大跌，最低跌逾400点至6.5619元，与中间价双双刷新逾四年半新低；交易员称，虽然隔夜国际美元大幅上涨，但今日中间价跌幅超预期，较昨日收盘价偏离较大，令市场做空人民币情绪进一步升温。短期汇价跌势料延续，同时人民币进入较高波动率已是新常态。

--CNH动态：离岸即期暴跌至6.7250元，创路透数据纪录的新低

离岸人民币兑美元即期新年连续三个交易日大幅下跌，周三午盘最低触及6.7250元，创2010年10月路透有数据以来的历史新低。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线波动上行，期权波动率持续走升

中国境内美元/人民币掉期曲线周三波动上行。交易员称，元旦后资金面偏紧，加上强势美元令人民币走贬，共同推动掉期曲线上行。尽管央行在掉期市场平盘对冲了部分市场买盘，仍未压制住掉期上行的趋势。因即期客盘购汇需求仍旺盛，贬值预期也推高境内人民币期权隐含波动率

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升2.3%，煤炭、钢铁等板块领涨大盘

中国股市沪综指周三反弹收升2.3%。分析师指出，目前市场恐慌情绪有所缓和，投资者信心有所恢复，大部分个股迎来暴跌后的技术性反弹。由于近期铁矿石等大宗商品价格出现止跌回稳，同时供给侧改革预期为传统产业股票估值提升带来想像空间，带动今日上游行业个股强力反弹，煤炭、钢铁等板块领涨大盘。

--《猴年展望》中国A股仍将大幅波动，不确定性因素较多市场情绪化仍浓

经历了2015年大起大落的中国A股最终以小涨收官。展望2016年，去年年中的暴跌仍令投资者心有余悸，市场难有趋势性上涨行情；同时，交易新规及发行制度改革为市场带来的不确定性，令市场情绪化仍然较浓，开年的暴跌似乎已预示着今年并不平静，A股仍将面临大幅波动格局。

--中国证券：近30家上市公司大股东主动承诺不减持，以稳定市场信心

新年伊始，本周五证监会“减持禁令”到期成为中国股市最大隐忧。而为稳定市场信心，沪深两市目前已有29家上市公司发布“关于承诺不减持公司股份”或“延长限售承诺”的公告。

--中国交通：今年航运企业破产重组潮一触即发，干散货或成导火索--报告

中国上海国际航运研究中心周二稍晚发布2015年第四季度中国航运景气报告，预计今年中国航运企业的景气度将进一步恶化，航运企业破产重组潮一触即发，干散货海运企业或将成导火索。

--中国个股：长江证券称董事长杨泽柱因个人涉嫌违纪正接受纪委调查

中国中型券商--长江证券周三早间刊登公告称，昨日接获中共湖北省纪委通知，公司董事长、党委书纪杨泽柱因个人原因涉嫌违纪，正在接受组织调查。

--中国企业：华为去年智能手机发货量按年增44%，为内地首家＂破亿＂手机商