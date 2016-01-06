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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 15:04 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比偏多走势遭遇干预阻力

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* 美元/印度卢比受到美元偏多走势支撑，但遭到干预措施阻挠

* 美元/印度卢比目前为止交投区间在66.68-66.82，最新报66.71-66.74

* 中国人民币贬值的风险疑虑压抑印度卢比

* 无本金交割远期外汇(NDF)在66.90上方的买气不弱，最新报66.98-67.03；印度股市Sensex指数升0.02%

(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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