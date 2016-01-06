日本债市：小涨，风险偏好下降推动五年和10年债收益率创一年最低

尽管很多投资者对追高日债持谨慎看法，但有关全球经济和地缘政治等传出的一连串令人担忧的消息，还是推高日债。

人民币中间价依然明显低于昨日收盘价，引发人们揣测当局希望人民币进一步贬值。此外，财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业PMI则降至50.2，创2014年7月以来最低水准。

朝鲜(北韩)宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。 (完)