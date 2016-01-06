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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 15:25 BJT

日本债市：小涨，风险偏好下降推动五年和10年债收益率创一年最低

10年期日债期货 触及149.20的纪录高点。

尽管很多投资者对追高日债持谨慎看法，但有关全球经济和地缘政治等传出的一连串令人担忧的消息，还是推高日债。

人民币中间价依然明显低于昨日收盘价，引发人们揣测当局希望人民币进一步贬值。此外，财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业PMI则降至50.2，创2014年7月以来最低水准。

朝鲜(北韩)宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。 (完)

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.020%

五年期公债 0.025% +0.0 0.025%

10年期公债 0.250% -0.5 0.255%

20年期公债 0.965% +0.0 0.965%

30年期公债 1.240% -0.5 1.245%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.17 +0.06 149.11

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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