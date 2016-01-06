日本债市：小涨，风险偏好下降推动五年和10年债收益率创一年最低

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
10年期日债期货 触及149.20的纪录高点。
尽管很多投资者对追高日债持谨慎看法，但有关全球经济和地缘政治等传出的一连串令人担忧的消息，还是推高日债。
人民币中间价依然明显低于昨日收盘价，引发人们揣测当局希望人民币进一步贬值。此外，财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业PMI则降至50.2，创2014年7月以来最低水准。
朝鲜(北韩)宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。 (完)
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.020%
五年期公债 0.025% +0.0 0.025%
10年期公债 0.250% -0.5 0.255%
20年期公债 0.965% +0.0 0.965%
30年期公债 1.240% -0.5 1.245%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.17 +0.06 149.11
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 蔡美珍)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。