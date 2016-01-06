表格：外资及陆资在台股卖超48.84亿台币，连三日卖超共230.27亿台币

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透台北1月6日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超48.84亿台币，连三个交易日卖超共计230.27亿台币；上交易日修正后为卖超42.06亿台币。
三大法人今日合计卖超66.99亿台币，上交易日为卖超47.92亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
1/6 -48.84 -11.80 +4.20 -10.56 -66.99
1/5 -42.06r -7.21 +2.22 -0.86r -47.92
1/4 -139.37 -35.75 +4.40 -3.86r -174.58r
本月累计 -230.27 -54.77 +10.81 -15.28 -289.49
2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r
11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r
10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r
9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r
8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r
7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r
6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r
5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
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