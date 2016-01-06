全球金市：金价连续第三日上涨，受助于避险需求

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
“这看起来是规避风险的交易，但事实上黄金当前走势艰难。”一位香港的贵金属交易员说道。“按理黄金的反应本来应该更积极一些。”
他还补充道，如果金价不能守在周一触及的1,083美元水准上方，则金价料将回落。
朝鲜(北韩)宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。
“黄金希望走高，但遭遇几道技术阻力。”ScotiaMocatta的分析师指出，称下一道阻力分别落在1,070美元和1,063美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1080.6 3.34 0.31
现货银 13.95 -0.01 -0.07
现货铂金 884 -4.4 -0.5
现货钯金 527 -7.31 -1.37
COMEX期金 1079.8 1.4 0.13
COMEX期银 13.945 -0.026 -0.19
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/高琦 审校 李春喜/白云)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。