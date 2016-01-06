全球金市：金价连续第三日上涨，受助于避险需求

“这看起来是规避风险的交易，但事实上黄金当前走势艰难。”一位香港的贵金属交易员说道。“按理黄金的反应本来应该更积极一些。”

他还补充道，如果金价不能守在周一触及的1,083美元水准上方，则金价料将回落。

朝鲜(北韩)宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。

“黄金希望走高，但遭遇几道技术阻力。”ScotiaMocatta的分析师指出，称下一道阻力分别落在1,070美元和1,063美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1080.6 3.34 0.31

现货银 13.95 -0.01 -0.07

现货铂金 884 -4.4 -0.5

现货钯金 527 -7.31 -1.37

COMEX期金 1079.8 1.4 0.13

COMEX期银 13.945 -0.026 -0.19

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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