中国货币市场：56家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模44,765亿

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透上海1月7日 - 中国华商银行、潍坊银行等多家银行先后公告2016年同业存单发行额度，至此，已有56家银行公布发行计划，累计规模44,765亿元。
以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行额度 主体评级
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兴业银行 4,500 AAA
中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)
上海银行 2,000 AAA
浙江江山农商行 20 A+
浙江萧山农商行 160 AA-
山西河津农商行 50 A-
平安银行 5,000 AAA
东莞农商行 300 AA+
杭州银行 1,500 AAA
浙江绍兴瑞丰农商行 150 AA
重庆农商行 600 AAA
温州银行 300 AA
山西尧都农商行 100 AA-
浙江苍南农商行 60 AA-
浙江富阳农商行 20 AA-
宁波银行 1,600 AAA
光大银行 4,000 AAA
华融湘江银行 400 AA+
浙江上虞农商行 8 AA-
齐商银行 50 AA
浙江乐清农商行 30 AA-
浙江丽水莲都农商行 10 A
浙商银行 3,000 AAA
浦发银行 5,000 AAA
重庆银行 500 AA+
吉林银行 400 AA+
山东宁阳农商行 30 A
舟山定海海洋农商行 5 A+
招商银行 4,000 AAA
北京农商行 600 AAA
工商银行 500 A/A1(标普/穆迪)
齐鲁银行 200 AA
青岛农商行 100 AA
湖州银行 30 AA-
天津银行 300 AA+
苏州银行 350 AA+
浙江民泰商行 200 AA
宁夏黄河农商行 50 AA
芜湖扬子农商行 15 AA-
徽商银行 1,500 AAA
阜新银行 20 AA-
山西运城农商行 50 A+
浙江新昌农商行 50 A+
江苏常熟农商行 100 AA
山东沂水农商行 60 AA-
吴江农商行 30 AA
台州银行 120 AA+
上饶银行 80 AA
华商银行 200 AA+
潍坊银行 120 AA
浙江诸暨农商行 50 AA-
嘉兴银行 142 AA-
南京银行 1,800 AAA
湖南宁乡农商行 55 A+
宁波通商银行 120 AA-
宁夏银行 130 AA
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合计 44,765
外汇交易中心数据显示，截至2015年12月18日，同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。
同期二级市场累计成交近14万亿元，同比增幅41倍。发行人方面，12月4日同业存单发行主体范围由自律机制核心成员与基础成员，进一步扩大至观察成员，机构数量由479家扩大至643家。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴芳/吕雯瑾)
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