路透基点：香港俊和发展集团完成10亿港元俱乐部贷款--TRLPC

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港1月6日 - 根据新闻稿及知情消息人士称，香港上市地产公司俊和发展集团在12月29日敲定了一笔10亿港元(1.29亿美元)的定期贷款和循环信贷。
恒生银行为牵头行，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码205个基点。创兴银行和富邦银行(香港)为一般参贷行。
俊和发展集团新闻稿称，贷款部分所得将用于重组公司的债务组合，其它将用于新业务开发。
俊和发展集团成立于1968年，1993年在香港挂牌上市。该公司经营地产开发及建筑业务。开发项目遍及中国内地、香港、澳门、越南及阿联酋(阿拉伯联合大公国)。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。