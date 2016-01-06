路透基点：香港俊和发展集团完成10亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港1月6日 - 根据新闻稿及知情消息人士称，香港上市地产公司俊和发展集团在12月29日敲定了一笔10亿港元(1.29亿美元)的定期贷款和循环信贷。

恒生银行为牵头行，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码205个基点。创兴银行和富邦银行(香港)为一般参贷行。

俊和发展集团新闻稿称，贷款部分所得将用于重组公司的债务组合，其它将用于新业务开发。