表格：外资在韩国股市卖超1,095亿韩元，连续第23日卖超

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透首尔1月6日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0721GMT，外资在韩国股市卖超1,095亿韩元，连续第23日卖超，期间共计卖超3.814万亿韩元(31.9亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月 6日 -109.5* -80.6 107.2
^1月 5日 -189.7 100.0 16.7 1月 4日 -157.2 -347.1 415.7
12月30日 -38.2 -282.2 229.7
12月29日 -92.8 -277.4 264.3
12月28日 -30.4 149.7 -195.2
12月24日 -3.6 350.9 -362.4
12月23日 -6.3 440.4 -481.0
12月22日 -6.6 216.6 -271.6
12月21日 -114.1 225.5 -142.0
12月18日 -143.0 175.9 -66.3
12月17日 -65.5 177.9 -176.1
12月16日 -159.1 533.9 -395.4
12月15日 -352.7 275.0 -9.2
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本月以来 -456.5 -327.6 539.6
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今年以来 -456.5 -327.6 539.6
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注：^ 1月5日为修正后数据。(完) (编译 王洋; 审校 李婷仪)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。