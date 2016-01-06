台湾债市：10年公债殖利率爆量收跌，台股下挫吸引大型银行买盘进驻

* 台股下挫大型银行抢进债市，10年券殖利率收跌 * 多空双方操作将趋谨慎，殖利率陷区间震荡 * 明日104/12期殖利率暂看1.00-1.05% 路透台北1月6日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三爆量收跌。交易员表示 ，受到台股持续挫跌，大型金融机构及外银逢高循序抢进债市，带动殖利率走低；但随殖利 率跌至1.0%上方多方追价谨慎，料短线不易跌破1%。 他们指出，短线观察重点在台股表现，但多空双方操作均渐趋于谨慎，料殖利率将呈区 间震荡。 〞今天有人在殖利率跌破1.01%下方开始倒货，但反弹到接近1.03%时他们又进场买，害 大家被巴的晕头转向。〞一位大型证券商交易员说。 大型外商银行交易员亦称，随殖利率跌至1.01%附近，追价力道明显减弱，但殖利率在 弹至1.03%上方大型银行买盘即进场，料短线殖利率将呈区间震荡格局。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.63%间；10年券10 4/12期殖利率则介于1.00-1.05%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.00 0.6100% 0.6010-0.6100% 7.5 10 104/12 -1.50 1.0350% 1.0075-1.0401% 392.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.0350% 5 104/13 0.6100% 3 105/1 0.4500% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)