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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 15:53 BJT

台湾债市：10年公债殖利率爆量收跌，台股下挫吸引大型银行买盘进驻

* 台股下挫大型银行抢进债市，10年券殖利率收跌
    * 多空双方操作将趋谨慎，殖利率陷区间震荡
    * 明日104/12期殖利率暂看1.00-1.05%

    路透台北1月6日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三爆量收跌。交易员表示
，受到台股持续挫跌，大型金融机构及外银逢高循序抢进债市，带动殖利率走低；但随殖利
率跌至1.0%上方多方追价谨慎，料短线不易跌破1%。
    
    他们指出，短线观察重点在台股表现，但多空双方操作均渐趋于谨慎，料殖利率将呈区
间震荡。
    
    〞今天有人在殖利率跌破1.01%下方开始倒货，但反弹到接近1.03%时他们又进场买，害
大家被巴的晕头转向。〞一位大型证券商交易员说。
    
    大型外商银行交易员亦称，随殖利率跌至1.01%附近，追价力道明显减弱，但殖利率在
弹至1.03%上方大型银行买盘即进场，料短线殖利率将呈区间震荡格局。
        
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.63%间；10年券10
4/12期殖利率则介于1.00-1.05%间。      
       
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -1.00     0.6100%  0.6010-0.6100%       7.5
 10  104/12                    -1.50     1.0350%  1.0075-1.0401%    392.50
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       1.0350%
   5    104/13                       0.6100%
   3     105/1                       0.4500%
   2    104/10                      没有成交
 (完)     

 (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

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