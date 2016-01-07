《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月7日

路透上海1月7日 - 进入新的一年，中国股、汇市却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场 本周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾 短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。 业内人士称，央行料将维持宽松的货币政策基调，配合引导贬值预期的释放，并对外汇占款下降、财政存 款上缴形成的流动性缺口进行适时补充；预计公开市场逆回购将滚动投放，而降准等宽松政策工具亦在央行弹 药库中待发。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- -- 2,000 100 +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞)