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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 16:00 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月7日

路透上海1月7日 - 进入新的一年，中国股、汇市却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场
本周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾
短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。

    业内人士称，央行料将维持宽松的货币政策基调，配合引导贬值预期的释放，并对外汇占款下降、财政存
款上缴形成的流动性缺口进行适时补充；预计公开市场逆回购将滚动投放，而降准等宽松政策工具亦在央行弹
药库中待发。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +1,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --        --      2,000      100       +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 边竞)

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