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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 15:55 BJT

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

以下为中国人民银行2016年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   14天期(%)
          (亿元人民币)    
     
     1/7      700        2.25%        --
     1/5    1,300        2.25%        --     
        
  注: 浏览央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 吕雯瑾；审校 边竞)

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