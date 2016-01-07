背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为中国人民银行2016年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 1/7 700 2.25% -- 1/5 1,300 2.25% -- 注: 浏览央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吕雯瑾；审校 边竞)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。