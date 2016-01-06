全球矿业：马来西亚宣布暂停开采铝土矿三个月，禁令1月15日生效

路透吉隆坡1月6日 - 由于担忧对环境的冲击，马来西亚决定暂停开采铝土矿三个月，禁令从1月15日生效。此举可能影响中国铝制造原料库存。

为了迎合全球最大铝生产者中国的需求，过去两年马来西亚铝土矿业快速发展，但由于缺乏管理规范，引发许多民众对水污染与环境破坏表达抗议。

在本周稍早的两日强降雨过后，马来西亚半岛东部的海岸沿线和河流附近的水质变红，铝土矿被指是罪魁祸首。

“所有开采活动将于1月15日全部停止，”马来西亚天然资源与环境部长Wan Junaidi Tuanku Jaafar周三在记者会中表示。

他表示，除了清除库存以及设置清除库存所需的设施之外，其他活动都将停止。

他也表示，马来西亚也将冻结发放新的铝土矿出口许可。

2015年的前11个月，马来西亚向中国出口铝土矿超过2,000万吨，较上年同期激增近700%。2013年马来西亚对中国出口铝土矿不过16.2万吨。