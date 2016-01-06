全球矿业：马来西亚宣布暂停开采铝土矿三个月，禁令1月15日生效

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月6日 - 由于担忧对环境的冲击，马来西亚决定暂停开采铝土矿三个月，禁令从1月15日生效。此举可能影响中国铝制造原料库存。
为了迎合全球最大铝生产者中国的需求，过去两年马来西亚铝土矿业快速发展，但由于缺乏管理规范，引发许多民众对水污染与环境破坏表达抗议。
在本周稍早的两日强降雨过后，马来西亚半岛东部的海岸沿线和河流附近的水质变红，铝土矿被指是罪魁祸首。
“所有开采活动将于1月15日全部停止，”马来西亚天然资源与环境部长Wan Junaidi Tuanku Jaafar周三在记者会中表示。
他表示，除了清除库存以及设置清除库存所需的设施之外，其他活动都将停止。
他也表示，马来西亚也将冻结发放新的铝土矿出口许可。
2015年的前11个月，马来西亚向中国出口铝土矿超过2,000万吨，较上年同期激增近700%。2013年马来西亚对中国出口铝土矿不过16.2万吨。
马来西亚出口中国的铝土矿数量逐渐增加，填补了印尼的供应缺口；印尼在2014年初禁止铝土矿出口。(完) (编译 陈宗琦；审校 王洋)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。