香港个股：上置集团称大股东中民投将择机注入资产，并拟海外拓展

路透香港1月7日 - 上置集团 早前获中国民生投资（中民投）附属中民嘉业入股成控股股东，公司高管周四表示，中民投下一步将择机向上市公司注入资产，未来将专注于一线城市的地产开发，并计划拓展海外市场。

中民嘉业为中民投旗下的房地产与产业投资附属公司，由中民投全资持有，该公司目前持有上置集团60.78%的已发行股本。

上置集团主席贺斌吾在发布会上称，中民投一年多前投得上海黄埔区董家渡的地块，该项目发展面积达到120万平方米，未来有望注入上置集团。

＂（大股东）会随着上置集团的发展、市场情况及项目建造情况，逐步把（中民）嘉业的资产注入上置集团。＂贺斌吾说。

目前上置集团的土地储备约350万平方米。

资料显示，董家渡项目由中民投于2014年11月联手外滩投资、佳渡置业以248.5亿元人民币竞得。项目为商业、办公及住宅综合用地，比例分别不大于17%、不少于65%及不大于18%。

贺斌吾表示，上置集团未来将以上海市场为主，至于海外发展亦会聚焦一线市场。

＂随着一带一路的发展，以及更多中资企业走向海外，他们都需要办公楼和住宅。欧洲我们会去伦敦，美国就去纽约。＂他说。

贺斌吾表示，希望通过大股东能把过去一些高成本的信托融资解决，并恢复加快项目建设，冀两至三年内把公司的经营情况改善过来。