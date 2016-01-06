人民币衍生品：境内美元掉期曲线波动上行，期权波动率持续走升

路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三波动上行。交易员称，元旦后资金面偏紧，加上强势美元令人民币走贬，共同推动掉期曲线上行。尽管央行在掉期市场平盘对冲了部分市场买盘，仍未压制住掉期上行的趋势。因即期客盘购汇需求仍旺盛，贬值预期也推高境内人民币期权隐含波动率 。

他们并表示，近期关注的焦点是央行是否将在春节前降准，市场对此都有预期。当然，降准的时间和幅度也将对掉期市场的走势产生影响。

“最近资金面不算太松，周一有大量的逆回购，但仍然觉得资金面比节前几个月要紧一点。人民币贬值也是市场的力量，在两个因素共同作用下，短端长端都往上走。”一股份行交易员表示。

“人民币在即期端的贬值比较充分了，现在的焦点是利率。最近很多报告说春节前有一次降准，如果降准迟迟不来，又没有别的办法让资金面宽松，掉期可能进一步上。”他并表示。

北京时间16:20，美元/人民币一周期掉期 报29.5个点子，一个月期 报172个点子，一年期 报1,253点子，较上周四分别上升1.72%、37.6%和8.48%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.700/6.200，创出记录新高，六个月期的平价期权 报价为5.600/5.900，亦创记录新高。

中国银行间市场周三回购利率涨跌互现，供需情况较周初明显好转。交易员称，逆回购加量使市场信心恢复，融出机构明显增加；人民币汇率大幅走贬虽为隐忧但暂时不足为虑，市场流动性如有波动，央行预计还将主动维稳。