人民币衍生品：境内美元掉期曲线波动上行，期权波动率持续走升

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三波动上行。交易员称，元旦后资金面偏紧，加上强势美元令人民币走贬，共同推动掉期曲线上行。尽管央行在掉期市场平盘对冲了部分市场买盘，仍未压制住掉期上行的趋势。因即期客盘购汇需求仍旺盛，贬值预期也推高境内人民币期权隐含波动率 。
他们并表示，近期关注的焦点是央行是否将在春节前降准，市场对此都有预期。当然，降准的时间和幅度也将对掉期市场的走势产生影响。
“最近资金面不算太松，周一有大量的逆回购，但仍然觉得资金面比节前几个月要紧一点。人民币贬值也是市场的力量，在两个因素共同作用下，短端长端都往上走。”一股份行交易员表示。
“人民币在即期端的贬值比较充分了，现在的焦点是利率。最近很多报告说春节前有一次降准，如果降准迟迟不来，又没有别的办法让资金面宽松，掉期可能进一步上。”他并表示。
北京时间16:20，美元/人民币一周期掉期 报29.5个点子，一个月期 报172个点子，一年期 报1,253点子，较上周四分别上升1.72%、37.6%和8.48%。
而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.700/6.200，创出记录新高，六个月期的平价期权 报价为5.600/5.900，亦创记录新高。
中国银行间市场周三回购利率涨跌互现，供需情况较周初明显好转。交易员称，逆回购加量使市场信心恢复，融出机构明显增加；人民币汇率大幅走贬虽为隐忧但暂时不足为虑，市场流动性如有波动，央行预计还将主动维稳。
人民币兑美元即期 周三尾盘扩大跌幅至逾400点子，报6.5619元，与中间价双双刷新逾四年半新低。（完） (发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。