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债券 | 2016年 1月 6日 星期三 16:38 BJT

欧元债市：德国10年期公债收益率降至12月初ECB放松货币政策以来最低

对中国经济放缓和油价跌跌不休的担忧，打压近几个月的通胀预期。

涌入的买兴压低了欧元区公债收益率。指标10年期德债 收益率报0.53%，日内跌2个基点，创12月3日来最低。

德国商业银行利率策略师Michael Leister说道：“通胀预期下滑，加之新兴市场疑虑挥之不去，支撑了欧洲政府公债市场”。

欧洲央行执委普雷特在周三刊出的杂志专访中表示，欧洲央行将维持旨在推升通胀的宽松政策，至少持续到2017年3月，必要的话将维持更久。

其他欧元区公债收益率分别下滑2-3个基点不等。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/白云)

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