欧元债市：德国10年期公债收益率降至12月初ECB放松货币政策以来最低

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
对中国经济放缓和油价跌跌不休的担忧，打压近几个月的通胀预期。
涌入的买兴压低了欧元区公债收益率。指标10年期德债 收益率报0.53%，日内跌2个基点，创12月3日来最低。
德国商业银行利率策略师Michael Leister说道：“通胀预期下滑，加之新兴市场疑虑挥之不去，支撑了欧洲政府公债市场”。
欧洲央行执委普雷特在周三刊出的杂志专访中表示，欧洲央行将维持旨在推升通胀的宽松政策，至少持续到2017年3月，必要的话将维持更久。
其他欧元区公债收益率分别下滑2-3个基点不等。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/白云)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。