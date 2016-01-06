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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 16:42 BJT

全球贵金属：1月5日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降0.04%

路透1月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平。同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,652,776.7　 1月5日 20,652,776.7　 1月4日 0.0 0.00%

iShares 317,797,991.9 1月5日 317,934,906.9 1月4日 -136,915.0 -0.04%

(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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