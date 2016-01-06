全球贵金属：1月5日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降0.04%

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平。同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.04%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 20,652,776.7 1月5日 20,652,776.7 1月4日 0.0 0.00%
iShares 317,797,991.9 1月5日 317,934,906.9 1月4日 -136,915.0 -0.04%
(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。