中国经济：发改委批复通辽和赤峰两铁路项目，总投资345.9亿元

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄

路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。