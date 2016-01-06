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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 16:53 BJT

中国经济：发改委批复通辽和赤峰两铁路项目，总投资345.9亿元

路透北京1月6日 - 中国国家发改委日前批复新建通辽至京沈高铁新民北站铁路、新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路两个项目，总投资345.9亿元人民币。

发改委网站周三刊登批复全文称，通辽项目正线全长197公里，项目总投资175.7亿元，其中工程投资163.5亿元，动车组购置费12.2亿元。

此项目资本金占总投资的70%，计123亿元，辽宁省出资49.6亿元（含境内段征地拆迁费用9.8亿元）、内蒙古自治区出资36.5亿元（含境内段征地拆迁费用10.5亿元），并负责境内段征地拆迁工作；铁路总公司出资36.9亿元，使用铁路发展基金等解决。

赤峰项目正线全长157.4公里，项目总投资170.2亿元，其中工程投资159.9亿元，动车组购置费10.3亿元。

该项目资本金占总投资的70%，计119.1亿元，内蒙古自治区出资51.7亿元（含境内征地拆迁费用15.4亿元）、辽宁省出资31.7亿元（含境内征地拆迁费用4.6亿元），并负责征地拆迁工作；铁路总公司出资35.7亿元，使用铁路发展基金等解决。

这两个铁路项目资本金以外的资金使用国家开发银行 等国内银行贷款，项目建设工期均为四年。（完）

欲览通辽项目批复，请点击 here

欲览赤峰项目批复，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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