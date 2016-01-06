中国经济：发改委批复通辽和赤峰两铁路项目，总投资345.9亿元

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月6日 - 中国国家发改委日前批复新建通辽至京沈高铁新民北站铁路、新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路两个项目，总投资345.9亿元人民币。
发改委网站周三刊登批复全文称，通辽项目正线全长197公里，项目总投资175.7亿元，其中工程投资163.5亿元，动车组购置费12.2亿元。
此项目资本金占总投资的70%，计123亿元，辽宁省出资49.6亿元（含境内段征地拆迁费用9.8亿元）、内蒙古自治区出资36.5亿元（含境内段征地拆迁费用10.5亿元），并负责境内段征地拆迁工作；铁路总公司出资36.9亿元，使用铁路发展基金等解决。
赤峰项目正线全长157.4公里，项目总投资170.2亿元，其中工程投资159.9亿元，动车组购置费10.3亿元。
该项目资本金占总投资的70%，计119.1亿元，内蒙古自治区出资51.7亿元（含境内征地拆迁费用15.4亿元）、辽宁省出资31.7亿元（含境内征地拆迁费用4.6亿元），并负责征地拆迁工作；铁路总公司出资35.7亿元，使用铁路发展基金等解决。
这两个铁路项目资本金以外的资金使用国家开发银行 等国内银行贷款，项目建设工期均为四年。（完）
欲览通辽项目批复，请点击 here
欲览赤峰项目批复，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。