路透伦敦1月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：跌穿1.0800水平令跌向1.0600的下行压力犹存，1.0600处有始自2000年10月所及纪录低位0.8220的趋势线支撑位。如若跌穿，将可能重返去年低位1.0465。若反弹，有可能在1.0820及1.0950处遇阻。

美元/日圆：跌至120.00区域下方的走势意味着，汇价可能重返去年10月所及低位，并可能跌向116.00。汇价需重返120.30区域才能稳住升势并升向122.20。

欧元/英镑：继续在0.7410区域受阻，若跌回0.7280区域下方，则将可能重返200日移动均线切入位0.7210。

英镑/美元：英镑继续走软，料将重新测试去年所及低位1.4565，并可能进一步探测2010年低位1.4230。汇价需反弹并升穿1.4820区域方能企稳。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0727 1.0746 -0.18 -1.22 1.0860

美元/日圆 118.50 119.05 -0.46 -1.50 120.30

欧元/日圆 127.11 127.93 -0.64 -2.71 130.65

美元/瑞郎 1.0096 1.0081 +0.15 +0.78 1.0018

英镑/美元 1.4631 1.4671 -0.27 -0.73 1.4738

美元/加元 1.4091 1.3995 +0.69 +1.82 1.3839

美元/离岸人民币 6.7160 6.6425 +1.11 +2.25 6.5680

澳元/美元 0.7080 0.7157 -1.08 -2.68 0.7275

新西兰元/美元 0.6637 0.6700 -0.94 -2.75 0.6825

澳元/日圆 83.910 85.200 -1.51 -4.12 87.520

新西兰元/日圆 78.650 79.760 -1.39 -4.20 82.100

英镑/日圆 173.38 174.65 -0.73 -2.21 177.30

澳元/新西兰元 1.0661 1.0665 -0.04 +0.15 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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