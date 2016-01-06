《中国2016年已发行企业债一览表》--1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月6日 - 以下为中国2016年已完成发行的企业债具体情况:
发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注
(亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *上海城建集团 20 7 1/5簿记建档 3.50% 上限4.50% AAA 5.84 第3-7每年末还20%本金 *贵州东湖 8 7 1/5簿记建档 5.18% 上限6.00% AA 1.975 第3-7每年末还20%本金 新城市建设投资 自有土地使用权担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------
注：本表格统计范围为在中债登发布公告并簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。(完) (整理 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。