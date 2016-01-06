《中国2016年已发行企业债一览表》--1月6日

路透北京1月6日 - 以下为中国2016年已完成发行的企业债具体情况:

(亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *上海城建集团 20 7 1/5簿记建档 3.50% 上限4.50% AAA 5.84 第3-7每年末还20%本金 *贵州东湖 8 7 1/5簿记建档 5.18% 上限6.00% AA 1.975 第3-7每年末还20%本金 新城市建设投资 自有土地使用权担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------

注：本表格统计范围为在中债登发布公告并簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。(完) (整理 侯向明；; 审校 杨淑祯)