亚洲橡胶：TOCOM期胶创七年新低，中国疲弱数据打击人气

财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业PMI降至50.2，创2014年7月以来最低水准 。进一步表明中国经济可能正在丧失动能。

日圆兑美元 最多上涨0.6%至118.35，创10月15日以来最高，因投资者寻求从低风险资产中避险，之前中国经济面消息欠佳，而且朝鲜可能进行了核试验。

日本股市周三收低，此前一项民间调查引发对中国经济可能在丧失动能的担忧，而朝鲜核试验消息引发新的地缘政治不确定性，打压了市场的风险偏好。