亚洲橡胶：TOCOM期胶创七年新低，中国疲弱数据打击人气

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业PMI降至50.2，创2014年7月以来最低水准 。进一步表明中国经济可能正在丧失动能。
日圆兑美元 最多上涨0.6%至118.35，创10月15日以来最高，因投资者寻求从低风险资产中避险，之前中国经济面消息欠佳，而且朝鲜可能进行了核试验。
日本股市周三收低，此前一项民间调查引发对中国经济可能在丧失动能的担忧，而朝鲜核试验消息引发新的地缘政治不确定性，打压了市场的风险偏好。
上海期交所主力5月期胶 跌105元人民币，收于每吨10,070元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤109.3美分，下跌1.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/刘秀红；审校 于春红)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。