版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 17:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶创七年新低，中国疲弱数据打击人气

财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月服务业PMI降至50.2，创2014年7月以来最低水准 。进一步表明中国经济可能正在丧失动能。

日圆兑美元 最多上涨0.6%至118.35，创10月15日以来最高，因投资者寻求从低风险资产中避险，之前中国经济面消息欠佳，而且朝鲜可能进行了核试验。

日本股市周三收低，此前一项民间调查引发对中国经济可能在丧失动能的担忧，而朝鲜核试验消息引发新的地缘政治不确定性，打压了市场的风险偏好。

上海期交所主力5月期胶 跌105元人民币，收于每吨10,070元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤109.3美分，下跌1.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/刘秀红；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐