路透基点：重庆红蜻蜓油脂公司启动规模最高达2亿美元的贷款案--TRLPC

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国国企--重庆红蜻蜓油脂有限责任公司已启动一笔6,000万美元的三年期分期偿还贷款，这笔贷款有最高1.40亿美元超额配售权。
星展银行为唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。该项贷款案在12月底时进入一般银团阶段。消息人士称，银行可选择以美元、欧元、或人民币参贷。
以牵头行(MLA)头衔参贷的银行，若以美元或欧元承诺贷款等额3,000万美元或以上者，最高综合收益为250个基点。以人民币承贷2亿人民币或以上者，贷款利率为中国人行利率的106%，前端费用107个基点，早鸟优惠费用22个基点。
获得主办行头衔的银行，以美元或欧元承诺贷款等额2,000-2,900万美元者，最高综合收益为245个基点。以人民币承贷至少1.50亿人民币者，贷款利率为中国人行利率的105%，可获得94个基点的费用以及早鸟优惠。
获得高级经理行头衔的银行，以美元或欧元承诺贷款等额1,500-1,900万美元者，最高综合收益为240个基点。以人民币承贷至少9,000万人民币者，贷款利率为中国人行利率的104%，可获得81个基点的费用以及早鸟优惠。
以美元或欧元承贷的贷款利率是Libor加码200个基点。以人民币承贷的贷款利率为中国人行利率的96%。本项贷款平均年限为2.6年。
1月22日之前承诺贷款的银行可获得早鸟优惠费用。12月29日在重庆举行了一场实地考察，银行最终回覆截止期为1月29日。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。