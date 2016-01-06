路透基点：重庆红蜻蜓油脂公司启动规模最高达2亿美元的贷款案--TRLPC

路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国国企--重庆红蜻蜓油脂有限责任公司已启动一笔6,000万美元的三年期分期偿还贷款，这笔贷款有最高1.40亿美元超额配售权。

星展银行为唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。该项贷款案在12月底时进入一般银团阶段。消息人士称，银行可选择以美元、欧元、或人民币参贷。

以牵头行(MLA)头衔参贷的银行，若以美元或欧元承诺贷款等额3,000万美元或以上者，最高综合收益为250个基点。以人民币承贷2亿人民币或以上者，贷款利率为中国人行利率的106%，前端费用107个基点，早鸟优惠费用22个基点。

获得主办行头衔的银行，以美元或欧元承诺贷款等额2,000-2,900万美元者，最高综合收益为245个基点。以人民币承贷至少1.50亿人民币者，贷款利率为中国人行利率的105%，可获得94个基点的费用以及早鸟优惠。

获得高级经理行头衔的银行，以美元或欧元承诺贷款等额1,500-1,900万美元者，最高综合收益为240个基点。以人民币承贷至少9,000万人民币者，贷款利率为中国人行利率的104%，可获得81个基点的费用以及早鸟优惠。

以美元或欧元承贷的贷款利率是Libor加码200个基点。以人民币承贷的贷款利率为中国人行利率的96%。本项贷款平均年限为2.6年。