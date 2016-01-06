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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 17:50 BJT

《全球汇市》离岸人民币汇率创纪录低点，澳新货币均下跌逾1%

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0728 1.0746 -0.17 -1.22 1.0860

美元/日圆 118.52 119.05 -0.45 -1.63 120.30

欧元/日圆 127.17 127.93 -0.59 -3.48 130.47

美元/瑞郎 1.0098 1.0081 0.17 0.80 1.0018

英镑/美元 1.4640 1.4671 -0.21 -0.66 1.4738

美元/加元 1.4078 1.3995 0.59 1.73 1.3839

美元/离岸人民币 6.7177 6.6463 1.07 2.28 6.5680

澳元/美元 0.7078 0.7157 -1.10 -2.71 0.7275

新西兰元/美元 0.6641 0.6700 -0.88 -2.70 0.6825

欧元/瑞郎 1.0839 1.0838 0.01 -0.43 1.0886

欧元/英镑 0.7328 0.7319 0.12 -0.53 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2160 9.2412 -0.27 0.15 9.1705

美元/挪威克朗 8.9491 8.9081 0.46 1.24 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 于春红/李春喜/刘秀红/孙茉莉/李婷仪/蔡美珍)

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