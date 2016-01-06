《全球汇市》离岸人民币汇率创纪录低点，澳新货币均下跌逾1%

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0728 1.0746 -0.17 -1.22 1.0860
美元/日圆 118.52 119.05 -0.45 -1.63 120.30
欧元/日圆 127.17 127.93 -0.59 -3.48 130.47
美元/瑞郎 1.0098 1.0081 0.17 0.80 1.0018
英镑/美元 1.4640 1.4671 -0.21 -0.66 1.4738
美元/加元 1.4078 1.3995 0.59 1.73 1.3839
美元/离岸人民币 6.7177 6.6463 1.07 2.28 6.5680
澳元/美元 0.7078 0.7157 -1.10 -2.71 0.7275
新西兰元/美元 0.6641 0.6700 -0.88 -2.70 0.6825
欧元/瑞郎 1.0839 1.0838 0.01 -0.43 1.0886
欧元/英镑 0.7328 0.7319 0.12 -0.53 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2160 9.2412 -0.27 0.15 9.1705
美元/挪威克朗 8.9491 8.9081 0.46 1.24 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译/审校 于春红/李春喜/刘秀红/孙茉莉/李婷仪/蔡美珍)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。