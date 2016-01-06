《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
1月6日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:01时,1港元=0.845 66人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 12.80 7.68 1.97 南玻 12.04 6.93 2.05 深康佳 6.07 3.50 2.05 ST中华 12.35 6.09 2.40 ST中冠 44.80 17.35 3.05 深深宝 14.55 9.69 1.78 深华发 30.61 10.15 3.57 深赤湾 17.40 15.20 1.35 特力 76.16 23.30 3.87 飞亚达 14.37 8.99 1.89 一致药业 66.15 39.82 1.96 深深房 11.20 6.36 2.08 ST盛润 9.15 7.30 1.48 深南电 11.17 5.68 2.33 深纺织 12.33 8.26 1.77 方大集团 12.47 6.90 2.14 深国商 32.40 12.38 3.09 深赛格 11.85 5.60 2.50 宝石 8.13 5.31 1.81 小天鹅 28.21 19.30 1.73 粤高速 6.42 4.14 1.83 晨鸣纸业 8.52 5.62 1.79 ST珠江 9.14 6.40 1.69 美菱电器 6.75 5.25 1.52 大冷股份 18.51 9.19 2.38 粤电力 7.38 5.11 1.71 佛山照明 14.09 7.82 2.13 江铃汽车 28.12 25.93 1.28 沙隆达 10.70 6.82 1.86 苏常柴 9.51 5.47 2.06 威孚高科 23.20 19.42 1.41 古井贡酒 35.31 26.00 1.61 ST东海 16.19 7.06 2.71 长安汽车 16.16 16.80 1.14 京东方 2.95 2.31 1.51 鲁泰 13.67 10.73 1.51 本钢板材 5.71 2.91 2.32 张裕 42.50 27.50 1.83 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。