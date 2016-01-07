重温稿-台湾货币市场：短率稳中趋跌，国库借款不确定因素渐消除

* 国库借款高峰期过，两大金融机构恢复资金供应 * 拆款、短票高位成交比重降低，短率有机会持稳 * 银行开始提领新钞，农历年节效应将逐渐发酵 记者 董永年/詹静宜 路透台北1月6日 - 台湾银行间短率周三稳中趋跌。资金调度人员指出，今日两家大型公股金融机构同步 向市场提供资金，再加上国库借款的高峰期已过，资金紧缩效应有所缓解，拆款与短票主要成交利率略见走低 。 至于后续国库是否仍有借款需求，财政部国库署官员表示，农历年关前资金需求较为殷切，仍会有零星短 期融资需求，但大额借款已陆续于本周完成。 〞两大都开门了，好很多了。〞一位大型票券商交易主管说。 一位官股银行资调人士称，尽管国库周四还有一笔大额借款，但昨日资金已经慢慢变松。 一大型票券商交易主管认为，虽然国库借款不确定性逐渐消除，但今日已有部份银行开始领新钞，这使得 库现增加、周转金减少，相关效应将在下周开始发酵。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.232% 0.232% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.380% **短票高位比重降低** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，受两大公股金融机构开始拆出资金带动，今日市况明显好转，不 过短票供给受昨日成交爆出大量影响，今天略显不足。 〞国库借款的不确定因素大致消除，资金比较宽了。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易主管则称，今日短票成交利率略见下滑，在农历春节前，短票利率料将较今日持平或 微幅向下调整。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.352%，上日为0.366% ；上日区间为0.34-0.40%，前日区间则在0.34-0.49%；上日成交量157.19亿台币，前日26.61亿台币。 今日大型票券商与银行间承作的短票以30天期为主，成交利率落在0.34-0.36%，同上日。 台湾央行周三称，共发行4,743.0亿台币定存单。与今日到期金额4,741.5亿台币相较，存单发行余额增1 .5亿。 本周央行定存单到期金额高达2兆(万亿)2,170.1亿台币，本周余日资金落点分别为周四5,883.8亿及周五5 42.5亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为负42亿台币，累积超额准备为497亿台币、加计前期1%的超额 准备为3,741亿台币。 **银行端RP利率仍高** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金回笼不如预期，银行端对利率较为坚持，与投信、寿险 的利率区分为两套价格。 一大型证券商交易员指出，银行的态度还是偏向保守，但还不致于缺钱。至于投信资金则明显增加，买券 需求升温，不过考量投信月底有赎回压力，承做比例不能放太多。 〞资金没预想的宽松，国库借款有影响到。〞大型证券商交易员说。 另一大型票券商则称，昨日以来资金状况已好转，因法人资金逐渐回笼，也有银行来做公债RP。但因接下 来有农历年关要过，因此不敢大意。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端则在0.36%，与上日大致相当；短 天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，区间趋同于上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间大致持平于上日；短天期公债附买回利率区间落在0.30 -0.33%；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及 各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 杨淑祯)