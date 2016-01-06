欧洲汇市：英镑跌至九个月低位，英国服务业PMI数据略逊预期

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
英镑兑欧元 持平在0.7330英镑。
“英镑普遍而言表现疲软，服务业数据并无太大助益，”Saxo Bank外汇分析师John Hardy说。“主要推动因素一直是英国升息预期，但可能的时间还相当遥远。”
数家银行也基于英国脱欧公投的风险，建议短线卖出英镑。
英国首相卡梅伦曾承诺将在2017年底之前举行公投，但上月暗示公投可能今年就会举行。许多人押注可能的时间是六月。
由于公投结果难料，英镑未来数月可能面临不确定性及震荡波动。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 蔡美珍/陈宗琦)
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