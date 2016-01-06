欧洲汇市：英镑跌至九个月低位，英国服务业PMI数据略逊预期

英镑兑欧元 持平在0.7330英镑。

“英镑普遍而言表现疲软，服务业数据并无太大助益，”Saxo Bank外汇分析师John Hardy说。“主要推动因素一直是英国升息预期，但可能的时间还相当遥远。”

数家银行也基于英国脱欧公投的风险，建议短线卖出英镑。

英国首相卡梅伦曾承诺将在2017年底之前举行公投，但上月暗示公投可能今年就会举行。许多人押注可能的时间是六月。

由于公投结果难料，英镑未来数月可能面临不确定性及震荡波动。(完)

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