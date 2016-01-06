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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 19:14 BJT

东南亚股市：印尼股市连两日上涨，新加坡股市则跌至逾三个月低位

新加坡海峡时报指数 收报2,804.27点，为10月2日以来最低收盘价位。石油与天然气企业胜科海事 与吉宝企业 领跌，因油价下滑损及获利前景。

泰国股市逆转稍早跌势收涨0.5%，超卖的电信类股吸引低接买盘。

证交所数据显示，马来西亚股市 变动不大，外资连续两日卖超后，今日买超2,200万马币(500万美元)。

菲律宾股市 下滑0.3%，数据显示资金连续第二日外流。越南股市 在连跌两日后，反弹收升0.8%。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 324.22 -1.57 -0.48 -2.58 332.82

新加坡 2804.27 -29.96 -1.06 -2.72 2882.73

马来西亚 1667.97 2.27 +0.14 -1.45 1692.51

泰国 1260.04 6.70 +0.53 -2.17 1288.02

印尼 4608.98 51.16 +1.12 +0.35 4593.01

菲律宾 6813.90 -21.23 -0.31 -1.99 6952.08

越南 574.57 4.63 +0.81 -0.77 579.03

(完)

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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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