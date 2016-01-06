东南亚股市：印尼股市连两日上涨，新加坡股市则跌至逾三个月低位

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
新加坡海峡时报指数 收报2,804.27点，为10月2日以来最低收盘价位。石油与天然气企业胜科海事 与吉宝企业 领跌，因油价下滑损及获利前景。
泰国股市逆转稍早跌势收涨0.5%，超卖的电信类股吸引低接买盘。
证交所数据显示，马来西亚股市 变动不大，外资连续两日卖超后，今日买超2,200万马币(500万美元)。
菲律宾股市 下滑0.3%，数据显示资金连续第二日外流。越南股市 在连跌两日后，反弹收升0.8%。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 324.22 -1.57 -0.48 -2.58 332.82
新加坡 2804.27 -29.96 -1.06 -2.72 2882.73
马来西亚 1667.97 2.27 +0.14 -1.45 1692.51
泰国 1260.04 6.70 +0.53 -2.17 1288.02
印尼 4608.98 51.16 +1.12 +0.35 4593.01
菲律宾 6813.90 -21.23 -0.31 -1.99 6952.08
越南 574.57 4.63 +0.81 -0.77 579.03
(完)
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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。