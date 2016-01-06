马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受中国市场需求疲弱拖累

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月6日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，主要受进口大国中国需求疲弱影响。
指标3月棕榈油期货 盘中微幅上扬，最后收跌0.2%，至每吨2,448马币(557.76美元)。
棕榈油期价从新年起走跌，周三早盘一度下滑至12月21日来最低水平2,418马币。
吉隆坡一名交易商将跌势归因于对中国经济放缓的疑虑。
马来西亚12月棕榈油出口较上月下滑5-6%。
本日棕榈油成交量为35,812口。
路透大宗商品市场分析师王涛指出，，由于棕榈油价格已跌破2,434马币支撑，因此将下看2,392马币价位。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。