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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 20:12 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受中国市场需求疲弱拖累

路透吉隆坡1月6日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，主要受进口大国中国需求疲弱影响。

指标3月棕榈油期货 盘中微幅上扬，最后收跌0.2%，至每吨2,448马币(557.76美元)。

棕榈油期价从新年起走跌，周三早盘一度下滑至12月21日来最低水平2,418马币。

吉隆坡一名交易商将跌势归因于对中国经济放缓的疑虑。

马来西亚12月棕榈油出口较上月下滑5-6%。

本日棕榈油成交量为35,812口。

路透大宗商品市场分析师王涛指出，，由于棕榈油价格已跌破2,434马币支撑，因此将下看2,392马币价位。(完)

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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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