国际油市：亚洲燃料油现货价差扩大，因需求强劲且供应吃紧

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透新加坡1月6日 - 亚洲燃料油市场周三走强，交易商称，需求强劲及即期供应吃紧，均提振市场行情。
现货价差扩大，380cst燃料油升水扩大至每吨0.82美元，较周二高0.21美元。
尽管180cst燃料油仍处于贴水，但其现货价差寻获些许支撑，贴水自1.16美元缩减至0.78美元。
一名新加坡交易商表示，强劲的市场需求及供应吃紧，均促使油价升水扩增至数月来高位。
新加坡市场有三笔现货成交。卢克石油(Lukoil)卖出两批船货，一批售予壳牌石油2万吨180cst高硫燃料油，船期为1月31日至2月4日，持平新加坡报价；另一批则卖给兴隆2万吨380cst高硫燃料油，船期为1月21-25日，每吨159美元。
兴隆另向道达尔(Total)买进2万吨380cst高硫燃料油，船期亦为1月21-25日，每吨159美元。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。