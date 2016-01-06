国际油市：亚洲燃料油现货价差扩大，因需求强劲且供应吃紧

路透新加坡1月6日 - 亚洲燃料油市场周三走强，交易商称，需求强劲及即期供应吃紧，均提振市场行情。

现货价差扩大，380cst燃料油升水扩大至每吨0.82美元，较周二高0.21美元。

尽管180cst燃料油仍处于贴水，但其现货价差寻获些许支撑，贴水自1.16美元缩减至0.78美元。

一名新加坡交易商表示，强劲的市场需求及供应吃紧，均促使油价升水扩增至数月来高位。

新加坡市场有三笔现货成交。卢克石油(Lukoil)卖出两批船货，一批售予壳牌石油2万吨180cst高硫燃料油，船期为1月31日至2月4日，持平新加坡报价；另一批则卖给兴隆2万吨380cst高硫燃料油，船期为1月21-25日，每吨159美元。

兴隆另向道达尔(Total)买进2万吨380cst高硫燃料油，船期亦为1月21-25日，每吨159美元。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)