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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 22:36 BJT

美国热股：日经报导苹果或削减1-3月当季iPhone产量，盘初股价下跌

路透1月6日 - 据日经新闻报导，苹果 料在1-3月当季将其最新的iPhone机型产量削减约30%，主因库存增加所致。

苹果周三盘初股价下跌1.5%，报101.09美元。(完)

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