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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 22:38 BJT

美国热股：消息称威瑞森通讯启动出售数据中心的程序后，其股价下滑

路透1月6日 - 知情人士周二表示，美国无线运营商--威瑞森通讯(Verizon Communications) 已启动出售数据中心资产的程序，希望能入账逾25亿美元；这家企业正在专注于核心业务。

威瑞森通讯盘初股价下跌1.26%，报45.35美元。(完) 　　

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