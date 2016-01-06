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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 22:33 BJT

美国热股：威朗制药将任命暂时新执行长取代正在住院的CEO，股价下跌3%

路透1月6日 - 知情人士对路透表示，威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 将暂时任命新执行长取代正在住院的Michael Pearson。

威朗制药周三盘初股价下挫2.98%，报97.85美元。　　

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