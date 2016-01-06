国际油市：亚洲柴油裂解价差延续涨势，现货市场交投仍然活跃

路透新加坡1月6日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周三延续涨势，升至每桶11美元的三日高位，继昨日后，新加坡现货市场交投仍然活跃。

总计有71.6万桶500ppm柴油成交，上日为75万桶。

交易商表示，低油价造成统售价格偏低，提振需求，但单靠这一因素不能解决潜在的供应过剩问题，因预计沙特和中国将有大量柴油出口。

周三，500ppm柴油的统售价格为每桶41.96美元，此为逾六年来最低水准之一。

在招标消息方面，Saigon Petro对两船1万吨含硫量0.05%柴油船货进行招标，分别在1月30日至2月3日和2月15-19日到达泰莱港。招标将在1月8日结束。

托克以统售价格向永顺购买15万桶500ppm柴油，船期为1月21-25日。

托克还以统售价格向联合石化购买16.6万桶500ppm柴油，船期为1月26-30日。(完)

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