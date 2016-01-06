国际油市：亚洲柴油裂解价差延续涨势，现货市场交投仍然活跃

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透新加坡1月6日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周三延续涨势，升至每桶11美元的三日高位，继昨日后，新加坡现货市场交投仍然活跃。
总计有71.6万桶500ppm柴油成交，上日为75万桶。
交易商表示，低油价造成统售价格偏低，提振需求，但单靠这一因素不能解决潜在的供应过剩问题，因预计沙特和中国将有大量柴油出口。
周三，500ppm柴油的统售价格为每桶41.96美元，此为逾六年来最低水准之一。
在招标消息方面，Saigon Petro对两船1万吨含硫量0.05%柴油船货进行招标，分别在1月30日至2月3日和2月15-19日到达泰莱港。招标将在1月8日结束。
托克以统售价格向永顺购买15万桶500ppm柴油，船期为1月21-25日。
托克还以统售价格向联合石化购买16.6万桶500ppm柴油，船期为1月26-30日。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。