版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 00:06 BJT

标题新闻：奥迪称其2015年全球销售增长约3.5%至逾180万辆的纪录新高，因美国市场有双数位增长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐